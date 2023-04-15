16 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 квітня

Сьогодні, 16 квітня, відзначають Всесвітній день голосу та Всесвітній день боротьби з дитячим рабством.

Також у Вірменії 16 квітня — День працівників поліції, у Болівії — День першої конституції, у США відзначають День патріота, а у Алжирі — День науки.

Яке релігійне свято 16 квітня

У неділю, 16 квітня, православні святкують Воскресіння Христове або Великдень — одне з найважливіших християнських свят. Великдень є державним святом в Україні.

Традиційно на Великдень родина збирається разом за одним столом, щоб розговітися. Починати прийняття їжі прийнято з крашанок.

Chas News зібрав найкращі привітання з Великоднем, які можна адресувати батькам, дітям, колегам та близьким.

Також 16 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.

Хто святкує іменини 16 квітня

У неділю, 16 квітня, день ангела святкують Микита, Йосип, Іван та Феодосія.

Які історичні події відбулись 16 квітня

1632 — засновано Києво-Могилянську академію.

1705 — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі. Уперше в історії звання лицаря отримали за наукові заслуги.

1871 — прийнята конституція Німецької імперії, що діяла до 1919 року;

1912 — перша жінка, англійка Гаррієт Квімбі, перелетіла Ла-Манш літаком.

1945 — СРСР розпочав вирішальну у Другій світовій Берлінську операцію.

1945 — німецьке судно «Гойя», що перевозило біженців, торпедоване радянським підводним човном Л-3. Загинули близько 7 тис. людей.

2000 — на референдумі українці підтримали скорочення кількості нардепів з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

2000 — з’явилося перше україномовне інтернет-видання «Українська правда», засноване Георгієм Гонгадзе.

2003 — підписано Афінський договір, за яким до ЄС вступило ще 10 країн: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Хто народився 16 квітня

1646 — Жуль Ардуен-Мансар, французький архітектор, представник бароко.

1673 — Клод Жилло, французький художник і гравер.

1844 — Анатоль Франс, французький письменник, володар Нобелівської премії.

1867 — Вілбер Райт, американський авіаконструктор та піонер авіації.

1889 — Чарлі Чаплін, легендарний англійський кіноактор, режисер та сценарист.

1921 — Пітер Устінов, англійський актор, продюсер та лауреат премії «Оскар».

1927 — Бенедикт XVI, 265-й папа римський (2005—2013 роки).

1965 — Мартін Лоуренс, американський актор та комік.

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