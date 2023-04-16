Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 квітня

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, чотири танки і літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 182070 (+520) осіб,
- танків — 3657 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7083 (+10) од,
- артилерійських систем — 2795 (+10) од,
- РСЗВ — 538 (+3) од,
- засоби ППО — 284 (+1) од,
- літаків — 308 (+1) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од,
- спеціальна техніка — 326 (+2).
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