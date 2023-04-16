Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 квітня

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, чотири танки і літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 квітня орієнтовно склали:

особового складу — близько 182070 (+520) осіб,

танків — 3657 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7083 (+10) од,

артилерійських систем — 2795 (+10) од,

РСЗВ — 538 (+3) од,

засоби ППО — 284 (+1) од,

літаків — 308 (+1) од,

гелікоптерів — 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од,

спеціальна техніка — 326 (+2).

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