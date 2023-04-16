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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 квітня

16.04.2023

За минулу добу Сили оборони знищили 520 окупантів, чотири танки і літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 182070 (+520) осіб,
  • танків — 3657 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 7083 (+10) од,
  • артилерійських систем — 2795 (+10) од,
  • РСЗВ — 538 (+3) од,
  • засоби ППО — 284 (+1) од,
  • літаків — 308 (+1) од,
  • гелікоптерів — 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+0),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од,
  • спеціальна техніка — 326 (+2).

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