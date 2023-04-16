Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаївщині. Жертвами стали два підлітки

Вночі 16 квітня Снігурівська громада на Миколаївщині зазнала ворожого ракетного обстрілу, ймовірно, зенітно-ракетними системами С-300.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

В одному з населених пунктів громади загинули два підлітки 2005 року народження. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У самій Снігурівці в наслідок обстрілу постраждали два навчальні заклади, лікарня, будинок культури та житлові будинки.

Тим часом кількість жертв унаслідок обстрілу Слов’янська з С-300 14 квітня зросла до 11 осіб.

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