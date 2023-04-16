Росіяни готуються викрасти дітей з Енергодара під виглядом евакуації

Російські окупанти готуються викрасти українських дітей з окупованого Енергодара на Запоріжжі.

Про це повідомив «Енергоатом».

У школах та дитсадках міста поширюють інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня. Дітей планують вивозити в бік Криму на автобусах ЗАЕС. Так окупанти крастимуть і транспорт, яким персонал станції їздить на роботу.

Росіяни вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі.

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