Обливаний понеділок. Які традиції існують в Україні для другого дня Великодніх свят

Обливаний понеділок (також Поливаний, Великодній, Світлий, Волочильний понеділок) — це другий день Великодніх свят. Цього року він припадає на 17 квітня.

У давнину люди вірили, що у понеділок після Пасхи вода стає цілющою та оздоровлює людей. В цей день прийнято поливати інших водою для духовного очищення.

Зараз в Україні звичай перетворився на розвагу та зберігся здебільшого в західних регіонах. Розповідаємо, яких традицій прийнято дотримуватись у цей день.

Традиції Обливаного понеділка

Основні звичаї Обливаного понеділка пов’язані з водою. Раніше в цей день було прийнято, щоб парубки ходили по хатах, де є дорослі незаміжні дівчата, та обливали їх. За це їм дарували писанки. На Сколівщині дівчата давали хлопцям крашанки, навпаки, щоб уникнути обливання.

На Гуцульщині дівчата ховали великодні яйця за пазуху, а парубки намагались їх відібрати. Отримавши яйце, вони обливали жінок водою.

Схожі традиції існують і в інших країнах Європи, зокрема, у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині.

У Світлий понеділок є також традиція ходити в гості до родичів, друзів, пригощати один одного великодніми смаколиками. Діти відвідують старших членів родини, несуть їм паски та крашанки.

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