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Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України

16.04.2023

Акціонерне товариство Укрпошта у п’ятницю, 21 квітня, запустить в обіг марки з писанками регіонів України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський привітав усіх, хто святкує, з Великоднем та побажав, «щоб у всіх регіонах країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним для тих, хто має таку можливість».

«А для тих, хто сьогодні не поруч — завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні – перевозить писанки ми поки що не беремось. А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня», — написав Смілянський.

Як пояснив директор Укрпошти, запуск відбудеться не 16 квітня, тому що «сьогодні свято і ми не будемо вас від нього відволікати».

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