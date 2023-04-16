На Херсонщині окупанти обстрілюють заміновані території, щоб спричинити детонацію

Російська армія обстрілює заміновані території на Херсонщині, щоб завдати максимальної шкоди.

Про це в ефірі телемарафону заявила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України.

Вона зазначила, що окупанти скидають керовані авіабомби на промислові об’єкти, заміновані сільськогосподарські угіддя, перехрестя доріг міста, де буде максимальне ураження житлових будинків навколо.

Авіабомби здатні летіти 50-70 км, через що страждають прифронтові, прикордонні території.

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