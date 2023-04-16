Польща надала Україні вже майже €11 мільярдів допомоги

Варшава від початку повномасштабного вторгнення надала Києву допомоги на 50 млрд злотих (близько 11 млрд євро), що становить 2% від ВВП Польщі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Загальний обсяг видатків для України становить до 2% нашого ВВП, тобто близько 50 мільярдів злотих”, – заявила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська.

Вона назвала це суттєвою статтею в бюджеті Польщі. Як зауважила міністр фінансів, попри те, що Польща не отримала від ЄС належної компенсації за допомогу Україні, “це потрібно робити, оскільки Україна бореться за наше майбутнє, наші цінності і нашу свободу”.