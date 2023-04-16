Укрпошта анонсувала випуск марок з писанками різних регіонів України

Укрпошта з 21 квітня запустить в обіг марки, на яких будуть зображені писанки з різних регіонів України.

Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський.

«Для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні — перевозити писанки ми поки що не беремось 🙂 А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня», — зазначив він.

Директор Укрпошти пояснив, що тематичні марки вирішили запустити в обіг пізніше, щоби на Великдень не відволікати українців від свята.

Нагадаємо, 10 квітня запустила в обіг марки на честь переможців «Євробачення-2022» гурту Kalush Orchestra.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.