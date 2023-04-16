ГУР показало тренування на гелікоптері Black Hawk (відео)

Бійці Головного управління розвідки Міноборони використовують американський багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk («Чорний ястур»).

Про це повідомила пресслужба ГУР, а також показала відео тренувань на одному з напрямків.

Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.

В ГУР наголосили, що Black Hawk значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за усіма характеристиками. При цьому українські екіпажі опанували гелікоптер за лічені години.

«Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на «Чорному яструбі» ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт», — розповів льотчик.

Пілот вертольоту з позивним «Маестро» зазначив, що Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook.

«Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів», — наголосив він.

Звідки ГУР отримала гелікоптер UH-60 Black Hawk

Гелікоптер UH-60A Black Hawk вперше помітили серед бойової авіації ГУР МО у лютому 2023 року. Про джерело його походження офіційно не повідомлялося.

Аналітики Telegram-каналу NMFTE знайшли гелікоптер з аналогічними лівреями з бортовим номером N60FW. Він належав компанії Ace Aeronautics, яка спеціалізується на розробці модернізацій кабін для транспортних літальних апаратів.

Аналогічний борт демонстрували у бойовій комплектації зі встановленим комплектом озброєння у березні 2022 року на виставці Міжнародної вертолітної асоціації у Далласі.

Гелікоптер UH-60 Black Hawk: історія та технічні харакетеристики

Black Hawk — американський багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky Aircraft у 1970-х роках. В експлуатації перебуває з 1979 року. Усього до середини 1990-х років збудували понад 2600 гелікоптерів різних серій.

UH-60A — початковий серійний варіант гелікоптера, який поставлявся до армій США, Бахрейну, Колумбії, Філіппін та Саудівської Аравії.

Проте помічений в Україні гелікоптер пройшов ряд серйозних модифікацій із заміною авіоніки компанією-власником. Telegram-канал Бойова авіація України повідомляв, що гелікоптер UH-60A з бортовим номером N60FW Blue AceDeck оснащений електрооптичним сенсором L3 WESCAM та зовнішньою системою кріплення зброї (EGMS) CFD International у комплекті з ракетами Hellfire та кулеметом M134 Gatling.

В ГУР розповіли, що вертоліт може перебувати у польоті безперервно близько трьох годин і подолати відстань у понад 600 кілометрів. Він призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу «Hellfire», його використовують для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів.

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