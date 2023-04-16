Втрати українських військ менші за кількість жертв землетрусу у Туреччині — Резніков

Втрати українських військових у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу у Туреччині. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській La Razon.

«У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині», — заявив Резніков.

Він запевнив, що українське командування робить усе, щоби зберегти життя солдатів. Натомість росія використовує їх як гарматне м’ясо.

«Це тактика м’ясорубки. Їм однаково. Тільки в Бахмуті щодня росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими. Це по одному батальйону групи «Вагнера», найманців та злочинців», — наголосив міністр.

У Туреччині внаслідок серії землетрусів у лютому загинуло, за офіційними даними влади, понад 47 тис. осіб. Ще понад 6,5 тис. загинули в сусідніх районах Сирії.

Нагадаємо, внаслідок серії потужних землетрусів на південному-сході Туреччини на початку лютого загинули трохи більше 50 тис. осіб та ще 107 тис. — постраждали. У сусідніх районах Сирії загинули близько 6,5 тис. людей.

Відзначимо, що в одному з опублікованих у мережі секретних документів Пентагону наводилися американські оцінки загальних втрат росії та України у війні (без уточнення, станом на яку дату). Відповідно до них, рф втратила 189,5–223 тис. осіб, з яких 35,5 — 43 тис. вбитими. Втрати України оцінили у 124,5-131 тис. осіб, з них — 15,5-17,5 загиблими.

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