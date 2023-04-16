Прикордонники показали уламки збитого «шахеда» (фото)

Прикордонники показали уламки знищеного на Харківщині ворожо дрона типу Shahed. Фото опублікувала пресслужба ДПСУ.

«Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї», — йдеться у повідомленні.

Коли саме збили ворожий дрон, в ДПСУ не уточнили. У зведенні Генштабу про втрати ворога за минулу добу про знищені БПЛА не повідомлялося.

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