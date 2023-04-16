Заборона імпорту українського зерна до Польщі та Угорщини: з’явився коментар Єврокомісії

Європейська комісія після заборони Угорщиною та Польщею імпорту сільськогосподарської продукції з України заявила, що торгова політика належить до компетенції ЄС і односторонні дії держав є неприйнятними.

Про це речниця Єврокомісії Аріана Подеста заявила у коментарі польському агентству PAP.

Вона розповіла, що ЄК знає про введені Польщею та Угорщиною заборони і зараз чекає додаткову інформацію від урядів обох країн, щоби оцінити ці заходи.

«У цьому контексті слід підкреслити, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення в ЄС», — додала вона.

Польське видання RMF 24 пише, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким щодо заборони імпорту українського зерна.

Нагадаємо, 16 квітня уряд Польщі офіційно заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня. Після цього, аналогічне рішення ухвалив і угорський уряд.

Приводом для цих заборон стали протести місцевих фермерів, які скаржилися на великі збитки на тлі появи на ринку дешевого українського зерна. Агентство Reuters писало, що, за попередніми оцінками, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини сукупно втратили $455 млн.

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