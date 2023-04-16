Киянин через ревнощі ледь не вбив гранатою двох людей на вулиці — поліція (відео)

Ввечері 15 квітня у Києві чоловік намагався вбити через ревнощі свою знайому та її товариша. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Інцидент трапився на вулиці Милославській. Чоловік побачив на дорозі свою 33-річну знайому з іншим 37-річним чоловіком та кинув у їх бік гранату. Постраждалих госпіталізували.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та за підтримки спецпризначенців КОРД затримали за місцем проживання. Ним виявився раніше не судимий 34-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці відкрили провадження за замахом на умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

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