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Резніков пояснив, чому Захід не поспішає давати Україні необхідну зброю

16.04.2023

Країни Заходу не поспішають надавати Україні усю необхідну зброю для відбиття агресії, оскільки бояться спровокувати росію.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в неділю інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

За його словами, «Захід давно живе за догмою не провокувати росію», що було особливо відчутним під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році. Тоді було відхилено заявку України та Грузії на членство в Північноатлантичному Альянсі.

«Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших», — нагадав Резніков.

Міністр оборони додав, що за цим рішення настали вторгнення й окупація частини Грузії, окупація Криму й частини Донецької та Луганської областей, вибухи на складах у Чехії та Болгарії та отруєння у Солсбері. «Знову та сама доктрина: не провокувати росію», — прокоментував ті події Резніков.

Ще одна помилка Заходу полягала у недооцінці української армії.

«Друга помилка полягала у тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією», — сказав він.

Міністр розповів, що зараз Україна найбільше потребує систем ППО та західних винищувачів.

«Я впевнений, що ми їх отримаємо, як це сталося з бойовими танками», — зазначив Резніков.

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