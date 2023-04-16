Поливаний понеділок 2023: звичаї та традиції свята

Поливаний понеділок — другий день Великодніх свят, його ще називають «обливаним понеділком», бо цього дня, за стародавнім звичаєм, хлопці обливають дівчат водою — «очищаються».

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Історія свята

Воду завжди наділяли цілющими властивостями. Ще в язичницькі часи весняні купання й обливання вважалися своєрідними ритуалами (наприклад, для закликання дощу). Слов’яни вірили, що через воду людина очищається не тільки зовнішньо, а й внутрішньо.

У Київській Русі Поливаний понеділок святкували три дні (Волочильники). За цей період треба було облити «все і всіх». Із часом язичницька традиція трансформувалася у християнську. Однак символізм свята – очищення, радість весни та пробудження природи – залишився незмінним.

Звичаї та традиції

З давніх-давен юнаки з відрами повними води ще вдосвіта ходили по хатах, де жили дівчата на виданні, та обливали їх. А ті натомість дарували хлопцям писанки на знак вдячності. Адже вважалося, що облита дівчина швидше вийде заміж за коханого хлопця.

Зустрічалися звичаї, коли дівчина мала встигнути подарувати юнаку писанку, щоби той її не обливав, або ж дівчата ховали писанки за пазухою, а юнаки намагалися їх відібрати (але це вже більше схоже на залицяння, чи не так). Такий звичай, наприклад, був широко розповсюджений на Гуцульщині: після символічної боротьби, отримавши нагороду (писанку), юнак вів дівчину до води і обливав.

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Вважалось, якщо дівчина повертається додому суха – це для неї ганьба. Тож дівчата хотіли, щоби їх облили, адже це свідчило про серйозні наміри парубка, котрий зазвичай обливав тільки ту, яка йому подобалась. Відповідно, на знак взаємності він отримував писанку або вишиту хустину. Щоправда це означало, що танцювати на великодніх святкуваннях він має тільки з нею.

Колись на Закарпатті дівчат штовхали у річку, тому вони і близько не підходили до води. Але хлопці не здавались – хапали якусь і несли до потічка. А в одному із сіл цього району юнаки приходили до дівчини на виданні та кричали під вікном “Прийшли мити”. Коли вона виходила, їй тричі лили воду на руки. Вона вмивалась і дарувала парубкам писанки.

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Загалом Поливаний понеділок у різних містах святкують по-своєму (і все-таки переважно у західних областях). Із часом це свято стало одним з найулюбленіших серед молоді. Біля водойм часом розгортаються справжні баталії. І незважаючи на те, що цей день не завжди видається теплим, під воду потрапляють як самі бешкетники, так і випадкові перехожі (в тому й всі веселощі).

Прикмети

Якщо немає вітру, а небо синє, то невдовзі прийдуть дощі;

Якщо погода сонячна та безхмарна, то влітку буде така ж ситуація;

Якщо пташки ще не співають, то повернуться морози;

Дощовий понеділок – до вологого літа.

У Великодній понеділок не можна сумувати та думати про погане, адже це свято радості та відпочинку

Не можна тримати вдома старі речі, адже краще придбати щось нове

Не можна проводити вінчання та одружувати

Не можна сидіти вдома самому

Не можна важко працювати та займатись домашніми справами

Не можна ображати близьких, злитись та вживати нецензурну лайку

Не можна повертатись додому сухим