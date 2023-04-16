17 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 17 квітня

17 квітня в Україні щороку відзначають день День пожежної охорони. Свято запроваджене у 2013 році.

Також у 2023 році на 17 квітня припадає Обливаний понеділок (також Поливаний, Великодній, Світлий, Волочильний понеділок) — другий день Великодніх свят. Chas News детальніше розповідав про традиції цього дня.

Яке релігійне свято 17 квітня

17 квітня православні в Україні вшановують пам’ять преподобний Йосифа Багатохворобливого, який жив у XIV ст. За переказами, страждаючи від важкою хвороби, він обіцяв до смерті служити в Печерському монастирі, якщо Бог дарує йому зцілення. Господь почув його молитву і дарував йому здоров’я.

Після одужання Йосиф вступив у Києво-Печерський лавру, прийняв постриг і став старанно трудитись в подвигах посту і молитви, та з любов’ю служити братії. Після смерті його поховали у Дальніх печерах, де і зараз знаходяться мощі преподобного.

День ангела 17 квітня

Сьогодні іменинники (День ангела) святкують Георгій, Юрій, Єгор, Зосим, Йосип, Йосиф.

Які історичні події стались 17 квітня

1492 — Христофор Колумб підписав контракт із королями Іспанії, зобов’язавшись відкрити новий морський шлях в Індію.

1839 — після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.

1895 — підписано Сімоносекський договір, який завершив першу японсько-китайську війну.

1941 — Югославія капітулювала у Другій Світовій Війні.

1961 — Близько півтори тисячі кубинських емігрантів, противників режиму Фіделя Кастро, котрі пройшли вишкіл у військових таборах ЦРУ, здійснили невдалу спробу висадитись на Кубі в бухті Свиней (район Плайя-Хірон).

1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

Хто народився 17 квітня

1882 — В’ячеслав Липинський, український історик, політик, один з ідеологів українського консерватизму та монархізму.

1855 — Марія Садовська-Барілотті, українська співачка-сопрано і драматична акторка, сестра Івана Карпенка-Карого, Миколи Садовського й Панаса Саксаганського.

1894 — Микита Хрущов, секретар ЦК КП(б) України (1947-49 рр.), перший секретар ЦК КПРС (1953-64 рр.), голова Ради міністрів СРСР (1958-64 рр.).

1975 — Вікторія Адамс-Бекхем, англійська поп-співачка, солістка групи The Spice Girls, дружина Девіда Бекхема.

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