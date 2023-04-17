Словаччина передала Україні всі обіцяні винищувачі МіГ-29 (фото, відео)

Словаччина передала Україні всі 13 літаків МіГ-29, які пообіцяла. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

У березні Київ отримав чотири борти, ще дев’ять також вже надійшли в країну.

«Цю передачу здійснили по суші з урахуванням максимально можливої безпеки. Величезне дякую всім задіяним сторонам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція», — зазначив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

МіГ-29 — характеристики та можливості

МіГ-29 — це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, який був основним для армій країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років ХХ століття.

Літак здатний забезпечувати повітряну перевагу над противником і захищати повітряний простір. Серед завадань, які він може виконувати, — наведення ударів по наземних цілях, захист Повітряних сил від ворожих атак і проведення розвідки.

Одним з основних недоліків винищувача МіГ-29 є його обмежена дальність польоту в порівнянні з аналогами. Це не дозволяє літаку виконувати довготривалі місії без дозаправки.

МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, також на нього можна підвісити до шести ракет класу повітря-повітря і бомб. Винищувач може скидати бомби на 250 та 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни й осколкові авіабомби.

Технічні характеристики МіГ-29:

Екіпаж: одна-дві людини.

Максимальна швидкість: 2450 км/г на висоті 13 тис. м.

Бойовий радіус: 700 км.

Дальність польоту: 1430 км.

Дальність польоту з ППБ: 2100 км.

Швидкопідйомність: 300 м/с.

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