Українське вино Shabo презентують на ринку Фінляндії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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За словами співзасновника компанії Гіоргі Іукурідзе, Фінляндія є «однієї з найвибагливіших країн щодо правил реалізації алкоголю». Продаж алкоголю у Фінляндії здійснюється лише через незалежну компанію Alko, яку контролює Міністерство соціальних справ та охорони здоров’я Фінляндії. Ця мережа магазинів має відповідні обмеження щодо графіка продажу і навіть днів тижня: у неділю чи на свята придбати алкоголь не можна.

«Потрапити зі своїм закордонним продуктом на полиці даної мережі ви маєте право лише після того, як виграєте тендер. Тут своєю чергою повинен бути відповідний запит від Alko, «що їм необхідні вина від конкретної країни». І наскільки мені відомо, вперше за всю історію Alko цей запит на українські вина й поставили», – написав Гіоргі Іукурідзе.

Тендерний процес тривав з осені 2022. Для української компанії це уже 21 ринок експорту.