Більше 5000 вивісок і незаконних рекламних конструкцій демонтували в Києві з початку 2023 року

Пʼять з половиною тисяч вивісок і незаконних рекламних конструкцій демонтували в Києві з початку 2023 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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У КМДА прогнозують, що до кінця року доведеться демонтувати ще 20 тисяч незаконних рекламних конструкцій.

«Більшість демонтажів припадає саме на фасади, які потерпають від засилля незаконних конструкцій. Часто на одному елементі фасаду знаходиться кілька шарів вивісок і рекламних засобів, а підприємці або не знають, або не усвідомлюють необхідність розміщувати конструкції згідно з правилами», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Мондриївський додає, що близько трьох тисяч рекламних конструкцій демонтували самі власники. Водночас завдання КМДА – розробити прості правила розміщення реклами і спростити порядок подачі заяв на оформлення та встановлення рекламних конструкцій.