У Раді припустили можливість надсилання повісток через «Дію» в майбутньому

Повістки в «Дії» поки не будуть запускати, але в майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Федір Веніславський, член комітету Верховної ради з питань нацоборони.

За словами політика, зараз Україна технічно не може оцифрувати військовий облік і запустити повістки у «Дії». Однак депутат припустив, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.

«Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі», — заявив Веніславський.

Про те, що повістки через «Дію» не розсилатимуть, раніше повідомляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 17 квітня він знову написав, що «послуги немає ані в розробці, ані в планах».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.