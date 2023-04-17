“Наша пісня повернулась додому”: Сергій Лазановський | RIDNYI переспівав «В саду осіннім айстри білі», яку роками вважали “російською народною”

Український співак Сергій Лазановський | RIDNYI дав нове життя українському романсу «В саду осіннім айстри білі», який роками вважали “російською народною піснею”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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За словами співака, звернути увагу на цю історичну несправедливість йому допомогло відео в Інтернеті, яке складалось з добірки вкрадених радянською владою українських пісень.

«Я пригадав, що цей романс співала моя бабуся. Але якщо чесно, то я дуже рідко звертав на нього увагу. Минулого року почув в ТікТок шматочок – і щось всередині заворушилось. До того часу, як я взявся за роботу над цією піснею, в Інтернеті вже було безліч відео, в яких її переспівували. Проте це мене не зупинило, я не міг її не заспівати. Тип паче, що після перегляду того відео – цей романс почав мене просто переслідувати», – прокоментував співак.

Як зазначає історія, у 60-х роках ХХ століття вийшла композиція «Ой, кто-то с горочки спустился», в основу якої була покладена фольклорна мелодія в обробці композитора Терент’єва. Зазначається, що на початку 50-х пісня була привезена з фольклорної експедиції Алтайським краєм, де жило багато українців, депортованих туди у 1926 році більшовицькою владою. Проте «В саду осіннім айстри білі» співали ще у XIX столітті.

Офіційно після виходу «Ой кто-то с горочки спустился», радянська влада називала цю пісню виключно «російською народною», проте наразі Лазановський |RIDNYI вважає найкращим часом дістати з історичної полиці цю композицію та зробити її по-справжньому народною для українців.

Наразі версія Лазановського «В саду осіннім айстри білі» вже потрапила у ТОП-20 музичних трендів українського YouTube. Співак радіє, що молодь цікавиться історією і додає: «Українські фольклористи та співаки свою місію виконали. Наша пісня повернулась додому».