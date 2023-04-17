86% українських захисників зазнавали прямих фізичних тортур у російському полоні – Лубінець 

Більшість визволених з російського полону українських захисників заявили про катування з боку росіян.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ
Читай також: ЄС надасть Україні 1 мільярд на швидке відновлення
“Ми по кожному поверненому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які підтверджують негідне поводження з військовополоненими. Щодо катування: можу сказати, що за нашими даними 86% тих, хто повернувся з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини Організації Об’єднаних Націй, у них приблизно такі ж цифри”, – пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Уповноважений з прав людини також зазначив, що не може розголошувати деталі про види тортур, які зазнавали українські захисники, наголосивши, що озвучування такої інформації українськими посадовими особами призводить до посилення тортур військовополонених, які залишаються в РФ.
“Ми фіксуємо, ми накопичуємо інформацію, зокрема для Міжнародного кримінального суду. Якихось деталей ми не називаємо”, – пояснив Лубінець.
- «Воїни» від MEGOGO: дивіться новий документальний фільм виробництва студії MEGOGO ORIGINALS
- Україна та ООН розпочали пілотний проєкт тестування світових технологій із виявлення мін
- Укрпошта запустить в обіг марки з писанками регіонів України
- Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіти
- Картинки з Великоднем 2023, з Пасхою – привітання та вірші
- Привітання з Великоднем 2023: вірші та картинки
- У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
- «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
- Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
- Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф
- У Франції видали підручник-самовчитель української мови