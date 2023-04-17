Росія має заплатити за руйнування в Україні – Мінфін США

Росія має заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні під час розв`язаної повномасштабної війни, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда”.

Читай також: Більше 5000 вивісок і незаконних рекламних конструкцій демонтували в Києві з початку 2023 року

Єллен зазначила, що наразі ведуться переговори щодо механізму, як змусити Росію заплатити Україні за завдані війною збитки.

“Це відповідальність, яку, я думаю, як очікує світова спільнота, має понести Росія. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо зробити із замороженими російськими активами”, – зазначила вона.

За останніми даними, з моменту вторгнення Росії в Україну рік тому Мін’юст США конфіскував яхти, нерухомість та інші активи на суму понад 500 мільйонів доларів у людей, які підтримують російський уряд і ухиляються від санкцій США.