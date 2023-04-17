Ринок нерухомості у березні: новобудови, вторинний продаж та оренда

Український маркетплейс DIM.RIA представив новий звіт власного аналітичного центру, у якому проаналізував ціни та тенденції ринку нерухомості у березні 2023 року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.
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Первинний ринок
Пропозиція
За даними DIM.RIA, станом на кінець березня 2023 року, в Україні відкрито 73,3% відділів продажу новобудов. Найбільше у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях. Якщо порівнювати ситуацію наприкінці лютого та у березні – по всій Україні зафіксовано зростання цього показника на 1,3%, протягом місяця відкрилось ще 34 відділи продажу новобудов.
У березні в Україні здали в експлуатацію 66 новобудов, що складають 120 секцій. У Києві – 5 новобудов та 12 секцій, а в Київській області – 18 новобудов та 33 секції.
Протягом року – від березня 2022 та до кінця березня 2023 року – в Україні здали в експлуатацію 378 новобудов та 865 секцій, із них в Києві – 40 новобудов та 128 секцій, а в Київській області – 81 та 208 відповідно.
Наразі в Україні серед новобудов, у яких ведуться продажі, 24,33% – це готове житло. У столиці цей показник становить 26,8%.
Протягом березня будівництво відновлено у 30 новобудовах, а протягом року (березень 2022 – березня 2023) – 115 новобудов.
Ціни
Середня ціна за м² на кінець березня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 49 542 грн. І це на 1% більше ніж у лютому 2023 року та на 38,5% більше ніж у лютому 2022 року.
У порівнянні із лютим минулого року, середня ціна за м² у березні 2023 року в 1-кімнатній квартирі у Харківській області впала на 4,2% і становить зараз 26 612 грн.
Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у березні 2023 зафіксовано у Сумській області – 22 128 грн, що на 1% менше ніж у лютому 2023 року та на 35,1% більше ніж у лютому 2022 року.
Вторинне житло
Пропозиція
Порівнюючи березень та лютий 2023 року кількість пропозицій щодо продажу вторинного житла зросла майже по всій Україні. У столиці нових пропозицій з’явилось на 93,4% більше.
Якщо розглядати березень 2023 року та лютий 2022 року, подекуди фіксується спад пропозицій, але є і зростання. До прикладу, в Київській області порівнюючи минулий рік і зараз – на 212% більше пропозицій вторинного житла.
Ціни
Аналізуючи березень 2023 року та лютий 2023 року, майже всією Україною фіксується невелике зростання ціни на вторинне житло.
Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві – 85 755 доларів США, порівнюючи із лютим 2022 року – вартість зросла на 7,2%. У Київській області середня ціна однокімнатної квартири – 41 684 доларів США, і вона навпаки впала – на 2,6% у порівнянні із минулим роком.
Ринок оренди
Пропозиція
Розглядаючи березень цього року та лютий минулого – подекуди значне зростання пропозицій орендованого житла. У столиці цей показник становить 122%, а у Львівській області – 273,8%.
Якщо порівняти березнь та лютий цього року – теж фіксується певне зростання пропозицій. У Києві зростання на майже 13%.
Ціни
Станом на березень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві – 16 114 грн, що на 18,8% менше ніж у лютому минулого року. А то якщо порівнювати із лютим цього року, то бачимо зростання майже на 1%.
Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Херсонській області – 2 700 грн. Це на 47% менше ніж у лютому торік.
Підсумок
Первинний ринок нерухомості продовжує відновлюватись і показувати позитивну динаміку, як щодо будівництва, так і щодо готовності житла.
На вторинному ринку продажу у березні збільшення пропозицій. Щодо ринку оренди – подекуди теж фіксується зростання пропозицій.
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