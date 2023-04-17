СБУ затримала колаборанта, який керував вокзалом у Херсоні під час окупації

СБУ затримала колаборанта, який обіймав пост «начальника вокзалу Херсон» та допомагав рф перекидати військові ешелони в Україну.

Зловмисником виявився місцевий житель. Він добровільно пішов співпрацювати з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації рф. Там його призначили керувати вокзалом міської станції, яка входила до складу створеного агресором «унітарного підприємства Херсонська залізниця».

Чоловік допомагав окупантам налагодити залізничне сполучення на південному фронт, брав участь в організації транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до захопленого на той час Херсона.

Після звільнення міста фігурант намагався уникнути правосуддя. Однак його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

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