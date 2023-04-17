86% українських захисників зазнавали прямих фізичних тортур у російському полоні – Лубінець 

Більшість визволених з російського полону українських захисників заявили про катування з боку росіян.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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“Ми по кожному поверненому військовослужбовцю відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які підтверджують негідне поводження з військовополоненими. Щодо катування: можу сказати, що за нашими даними 86% тих, хто повернувся з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини Організації Об’єднаних Націй, у них приблизно такі ж цифри”, – пояснив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини також зазначив, що не може розголошувати деталі про види тортур, які зазнавали українські захисники, наголосивши, що озвучування такої інформації українськими посадовими особами призводить до посилення тортур військовополонених, які залишаються в РФ.

“Ми фіксуємо, ми накопичуємо інформацію, зокрема для Міжнародного кримінального суду. Якихось деталей ми не називаємо”, – пояснив Лубінець.