У росії щомісяця мобілізували по 20 тис. осіб, тепер ця цифра може збільшитися — ГУР

У росії триває прихована мобілізація і після прийняття закону про видачу електронних повісток вона лише набере оберти. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що набір у військо в рф не припинявся з моменту оголошення «часткової мобілізації» у вересні 2022 року, хоча останнім часом відбувався у менших масштабах. Кожен місяць набирали у середньому близько 20 тис. осіб, однак тепер ці цифри можуть збільшитися.

«Якщо до цифрової мобілізації в режимі прихованої мобілізації вони набирали близько 20 тис. рашистів на місяць, то зараз ця цифра може бути збільшена. Питання не в тому, скільком людям відправлять ці повістки, а скількох людей відберуть. Когось відсіюватимуть, хтось зможе відкупитися, але йдеться про тисячі», — наголосив Юсов.

Він додав, що темпи мобілізації в рф також залежатимуть від ситуації на фронті та успіхів Сил оборони.

Нагадаємо, 11 квітня Держдума рф ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Ключовим наслідком цього заходу є те, що у майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді. При цьому у разі неявки до військкомату протягом 20 діб на чоловіка автоматично накладатимуться штрафні санкції — заборона на отримання кредиту, реєстрації нерухомості чи авто тощо.

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