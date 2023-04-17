Провідний інженер «Антонова» виявився російським агітатором — СБУ

Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів. До її складу входило шість пропагандистів, одним з яких був провідний інженер підрозділу авіаційної безпеки держпідприємства «Антонов».

За даними слідства, чоловік на російських інтернет-платформах «Вконтакте» та «Одноклассники» періодично поширював відео з виступами Кадирова, який закликав до «приєднання» окупованих районів України до складу рф.

На Закарпатті затримали мешканця Берегівського району, який виправдовував псевдореферендуми в окупованих рф районах.

Також в області викрили двох проросійських агітаторів з Білорусі, що мали посвідки на проживання в Україні. Вони створили акаунти у соцмережах, які використовували для дискредитації Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв в регіоні.

У Запоріжжі повідомлено про підозру місцевому жителю, який у своїх репостах та інтернет-публікаціях вихваляв окупантів та виправдовував їхні злочини проти мирних жителів.

Також в Івано-Франківській області до 5,5 років в’язниці засудили мешканку Калуша, яка пропонувала видати росіянам «головних бандерівців».

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за трьома статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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