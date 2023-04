З’явилися фото американських БМП Bradley в українському камуфляжі

Українські бійці опублікували у соцмережах фото поставлених американських бойових машин піхоти Bradley, які вже пофарбували у піксельний камуфляж.

На фото звернули увагу OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker. Вони пишуть, що на світлині зображена доволі сучасна модифікація цих БМП — M2A2 Bradley ODS-SA.

Загалом США мали передати Україні 109 таких машин у межах двох пакетів військової допомоги.

M2A2 Bradley ODS-SA: історія, технічні характеристики

M2 Bradley — американська бойова машина піхоти, яка виготовляється компанією BAE Systems. Свою назву вона отримала на честь Омара Бредлі, одного з основних американських командирів під час Другої Світової війни.

Базовий варіант M2 Bradley прийняли на озброєння у 1981 році. Більш потужна та краще броньована версія M2A2 створена у 1988 році. Модифікація M2A2 ODS — це доопрацювання M2A2 з урахуванням досвіту використання цих БМП під час операції «Буря у пустелі» (ODS — Operation Desert Storm).

Україна ж отримала ще більш сучасну версію M2A2 ODS-SA, представлену у 2003 році. За характеристиками вона практично така сама, як новітня модифікація M2A3, за винятком відсутності панорамного прицілу командира (Commander Independent Viewer).

M2A2 ODS-SA має поліпшену броню з використання титану, двигун на 600 к.с. та більше цифрових приладів, що дозволяє інтеграцію в єдину інформаційну мережу бронетанкової групи. Вага БМП становить. Вона може розвивати швидкість до 61 км/год та проходити траншеї шириною до 2,5 м і долати перешкоди висотою до 0,9 м.

