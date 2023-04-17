Євробачення-2023: стали відомі українські зірки, які виступлять у фіналі

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2023 виступлять українські учасники попередніх років Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka. Про це повідомляє Суспільне.

Так, гранд-фінал відкриють минулорічні переможці Kalush Orchestra з виступом під назвою «Голоси нового покоління».

Під час Параду прапорів 26-ти країн-фіналістів на сцену вийдуть українські зірки попередніх конкурсів Євробачення: Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль та гурт Go_A. Вони виконають свої конкурсні пісні в новому аранжуванні у поєднанні з класичними британськими хітами.

Після завершення виступів усіх 26-ти фіналістів на сцену вийде Sam Ryder, учасник Євробачення-2022 від Великої Британії, який посів другу сходинку на минулорічному конкурсі в Турині.

Завершальним інтервал-актом Євробачення-2023 стане перфоманс під назвою «The Liverpool Songbook» (Ліверпульська збірка пісень). Переможці Євробачення 2018 та 2019 років ізраїльтянка Netta і нідерландець Duncan Laurence, представниця Швеції 2022 року Cornelia Jakobs, представник Ісландії 2021 року Daði Freyr, представник Італії 2019 року Mahmood та представниця Великої Британії 1993 року Sonia повернуться на сцену, щоб по-своєму переосмислити класичні ліверпульські хіти.

Нагадаємо, 67-й пісенний конкурс Євробачення-2023 у травні прийматиме Ліверпуль. Представник України гурт TVORCHI одразу потрапляє у гранд-фінал шоу 13 травня, де виступить з оновленою версією пісні «Heart of Steel» під номером 19.

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