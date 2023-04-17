Словаччина призупиняє імпорт українського зерна, — прем’єр

Словаччина услід за Польщею та Угорщиною тимчасово заборонить імпорт зерна з України. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Геґер у Facebook.

«Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зерна та інших окремих продуктів з України. Сьогодні відбудеться засідання робочої групи з цього питання. Про результати ми повідомимо», — написав він.

Минулого тижня міністерство сільського господарства Словаччини вже заборонла обробку та продаж імпортованого з України зерна та борошна на підставі незадовільних результатів аналізу 1500 тонн пшениці з України. У контрольному зразку виявили наявність пестициду, який «не дозволений в ЄС та має негативний вплив на здоров’я людини».

Нагадаємо, 15 квітня уряд Польщі офіційно заборонив імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня. Після цього, аналогічне рішення ухвалив і угорський уряд.

Міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев також заявив, що його країна розглядає заборону на імпорт українського зерна.

Приводом для цих заборон стали протести місцевих фермерів, які скаржилися на великі збитки на тлі появи на ринку дешевого українського зерна. Агентство Reuters писало, що, за попередніми оцінками, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини сукупно втратили $455 млн.

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