В Україні вперше імплантували протез у кістку: пацієнтом став військовий

Українські лікарі вперше здійснили остеоінтеграційне протезування — імплантацію протезу в кістку пацієнта. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Завдяки остеоінтеграційному протезуванню робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції та повноцінно ходити — вже за шість місяців», — пояснили в МОЗ переваги цієї операції.

Першим пацієнтом, якому імплантували протез в кістку, став 56-річний ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ Ігор Крупнов. Восени минулого року він втратив обидві ноги внаслідок підриву авто на міні.

Цю та ще три остеоінтегрувальні операції українським лікарям допомагав робити один із провідних спеціалістів світу — австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. На його рахунку вже близько 1 500 операцій.

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