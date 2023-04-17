Динамо — Шахтар 22 квітня 2023: де та коли дивитися трансляцію

В суботу, 22 квітня 2023 року, в чемпіонаті української футбольної Прем’єр-ліги відбудеться класичне протистояння — «Динамо» Київ vs «Шахтар».

Сhas News розповідає, де можна подивитися пряму трансляцію гри.

Матч «Динамо» — «Шахтар» відбудеться в субботу, 22 квітня, в Києві на стадіоні «Динамо». Початок — о 17:00.

Через воєнний стан і заходи безпеки усі поєдинки чемпіонату УПЛ сезону 2022/23 проходять без глядачів.

Трансляція матчу Динамо — Шахтар: де дивитися

В прямому ефірі поєдинок найтитулованіших команд України покаже телеканал 2+2.

В інтернеті майже наживо гру можна подивитися на Youtube-каналі «Динамо» — трансляція пройде із затримкою у 5 хвилин. Там же після гри буде доступний запис повного матчу.

Динамо — Шахтар: передмачеві розклади

Обом командам до завершення чемпіонату залишається зіграти по 9 ігор. На відміну від багатьох попередніх сезонів у поточному команди не є конкурентами одна одної у боротьбі за чемпіонство.

Після 21 зіграного матчу «Шахтар» лідирує в УПЛ. Його головним конкурентом цього року є «Дніпро-1».

«Динамо» в цьому сезоні виступає вкрай невдало, мало забиває і до гри з одвічним конкурентом підходить лише на 4-му місці. Від «Шахтаря» кияни выдстають на 12 очок.

За підсумками сезону УПЛ

чемп іон України отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24,

отримає місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24, команда, що посяде 2 місце , заграє в кваліфікації ЛЧ,

, заграє в кваліфікації ЛЧ, 3 місце гарантує путівку до Ліги Європи,

гарантує путівку до Ліги Європи, 4-5 місця дають право зіграти в кваліфікації ЛЄ.

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