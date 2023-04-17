У Чернігові організація Global Empowerment Mission відновлює найбільшу школу міста

Одну з найбільших у Чернігові школу – №19, яка постраждала від обстрілів та бомбардувань росіян в березні минулого року, відновлюють за сприяння міжнародної організації Global Empowerment Mission.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада, передає Amazing Ukraine.

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“Будівлю школи було пошкоджено внаслідок чотирьох прямих влучань, а також восьми вибухів поруч зі школою. Вилетіли всі 515 вікон, пошкоджено 170 дверей та покрівля площею 350 м². Знищено системи опалення та електропостачання, внутрішні приміщення, спортзал та актової зали, бібліотеку, басейн”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки сприянню і фінансуванню GEM та Howard G. Buffett Foundation придбано 984 м² віконних конструкцій. Реалізувати проєкт допомогли волонтери ГО “Якість життя”. Їх встановлення, а також решти розбитих профінансовано з бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

“Сьогодні ми можемо взяти на себе зобов’язання і поставити школі парти”, – сказав Каппоні під час відвідання школи.

Загалом капітальний ремонт цього закладу передбачає дві черги робіт із фінансуванням 41,5 млн грн. Частина цих робіт вже виконана і профінансована на суму майже 26,8 млн грн. Вже відновлено покрівлю, систему опалення, триває відновлення внутрішніх приміщень та освітлення.

“Буде ще третя черга робіт – басейн, деякі внутрішні роботи і повна термодернізація закладу. Задача – зробити зі школи №19 зразкову, аби сюди швидше повернулися діти. Чим швидше ми відновимо офлайн-освіту, тим швидше діти повернуться в класи”, – сказав в.о. міського голови Олександр Ломако.