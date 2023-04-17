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На Чернігівщині відновили 3 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури

17.04.2023

Через рік після завершення активних бойових дій у Чернігівській області вдалося відновити 3 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури з 12 тисяч зруйнованих або пошкоджених.

Про це під час пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Amazing Ukraine.

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“За рік, що минув, було багато зроблено, але ворог завдав занадто великих руйнувань. Було знищено або пошкоджено 12 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких 90% – це цивільна інфраструктура, а якщо точніше, то 80% – людське житло. За рік нам вдалося відновити 3 тисячі таких об’єктів, ще 2 тисячі перебувають у стадії відновлення. Однак роботи ще багато”, – сказав Чаус.

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