На Чернігівщині відновили 3 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури

Через рік після завершення активних бойових дій у Чернігівській області вдалося відновити 3 тисячі об’єктів цивільної інфраструктури з 12 тисяч зруйнованих або пошкоджених.
Про це під час пресконференції в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Amazing Ukraine.
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“За рік, що минув, було багато зроблено, але ворог завдав занадто великих руйнувань. Було знищено або пошкоджено 12 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких 90% – це цивільна інфраструктура, а якщо точніше, то 80% – людське житло. За рік нам вдалося відновити 3 тисячі таких об’єктів, ще 2 тисячі перебувають у стадії відновлення. Однак роботи ще багато”, – сказав Чаус.
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