Агентство відновлення розробляє довгострокову національну стратегію відбудови

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури має стратегічне бачення відбудови та вже працює над розробкою довгострокової національної стратегії відновлення.
Про це повідомляє Amazing Ukraine з посиланням на пресслужбу відомства.
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«Ми маємо візію та стратегічне бачення відбудови, і працюємо над розробкою довгострокової національної стратегії. Але зараз живемо в умовах безпрецедентних викликів війни. Деякі міста нам необхідно буде відбудовувати майже з нуля. Це не швидкий процес в умовах війни, але ми можемо і маємо вже зараз змінювати наші загальні підходи», – йдеться в повідомлені.
Зазначається, що підтримка, адаптація процедур, обмін досвідом, експертизою впровадження кращих світових практик відбудови з боку міжнародних партнерів є дуже важливою і цінною. Співпраця в цьому напрямку є одним з пріоритетів Агентства відновлення.
«Наша найбільша мрія – повернення громадян. А для цього потрібні і відбудовані житло, соціальна, енергетична, комунальна, транспортна інфраструктура, і працюючий бізнес. Країна має повноцінно функціонувати», – додали в Агентстві відновлення.
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