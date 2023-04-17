Україна у партнерстві з ПРООН та UNOPS відновить понад 100 шкіл у 14 регіонах

Міністерство відновлення, Програма розвитку ООН (ПРООН) та Офіс Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (UNOPS) домовились відремонтувати та модернізувати понад 100 шкіл в 14 областях України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Відновлення та оснащення освітньої інфраструктури є однією з необхідних умов для повернення українців додому. Розуміємо, наскільки важливою для українських сімей є захищена та сучасна шкільна інфраструктура, тому цими проєктами зробимо не тільки так, як було, але й краще. Так, особливий акцент в обох проєктах зроблено на покращенні безпечності інфраструктури, зокрема шляхом ремонту та необхідного оснащення бомбосховищ», – зазначив він.
Кубраков уточнив, що відновлення навчальних закладів відбуватиметься в межах двох проєктів. Перший з них «ECHO4SCHOOLS-UA: Ремонт/модернізація шкіл у постраждалих внаслідок війни регіонах», який реалізує ПРООН. В його межах планується здійснення поточних ремонтів щонайменше 50 шкіл у 10 областях України. Бюджет програми – близько 14 млн євро.
Інший проєкт – «Відновлення шкіл в Україні», який реалізується UNOPS з бюджетом у 20 млн євро. Він передбачає проведення ремонтів шкіл в 4 областях: Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Вже відібрано та узгоджено 54 заклади, які потребують відновлення. Щодо 8 об’єктів уже триває підготовка документації для проведення тендерних процедур.
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