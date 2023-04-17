Країни G7 збережуть поточну цінову межу на російську нафту — ЗМІ

Країни «Великої сімки» та Австралія вирішили зберегти цінову межу на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агенства, члени коаліції дійшли висновку, що обмеження ціни працює як на обмеження російських доходів, так і на збереження стабільності енергетичного ринку.

Також G7 планує надати постачальникам послуг вказівки, які перешкоджатимуть росії обходити санкції. Мова йде про маніпуляції з відстеженням місцезнаходження суден або приховування витрат на доставку, фрахт, митницю та страхування окремо від самої нафти.

Нагадаємо, 5 грудня запрацював механізм введення максимальної ціни на російську нафту, запроваджений ЄС та країнами G7, а також ембарго на її поставки до Євросоюзу. З 5 лютого аналогічні обмеження торкнулися російських нафтопродуктів.