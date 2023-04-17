Мінспорту склало список спортсменів з рф та Білорусі, які підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують війну рф проти України.

Зараз до списку потрапили 23 спортсмени. Поки невідомо, чи це повна версія, або ж він буде доповнюватися.

Зокрема, у середині квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти росіян, серед яких були 77 представників спорту. Однак з них лише частина потрапила до списку Мінмолодіспорту.

Список спорстменів з росії та Білорусі, які підтримують війну

Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов

Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов

Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін

Спортивна гімнастика: Ілля Куляк

Фігурне катання: Євгеній Плющенко

Бокс: Ніколай Валуєв

ММА: Алєксандр Шлєменко

Плавання: Євгеній Рилов

Велоспорт: Наталія Цилінская

Баскетбол: Максім Риженков

Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко

Хокей: Дзмітрій Баскау

Самбо: Юрій Рибак

Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

Легка атлетика: Юрій Маїсевіч

Дзюдо: Руслан Шарапау

Гандбол: Владімір Конопльов

Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

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