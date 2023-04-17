Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мінспорту склало список спортсменів з рф та Білорусі, які підтримують війну в Україні

17.04.2023

Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують війну рф проти України.

Зараз до списку потрапили 23 спортсмени. Поки невідомо, чи це повна версія, або ж він буде доповнюватися.

Зокрема, у середині квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти росіян, серед яких були 77 представників спорту. Однак з них лише частина потрапила до списку Мінмолодіспорту.

Список спорстменів з росії та Білорусі, які підтримують війну

  • Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов

  • Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов

  • Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін

  • Спортивна гімнастика: Ілля Куляк

  • Фігурне катання: Євгеній Плющенко

  • Бокс: Ніколай Валуєв

  • ММА: Алєксандр Шлєменко

  • Плавання: Євгеній Рилов

  • Велоспорт: Наталія Цилінская

  • Баскетбол: Максім Риженков

  • Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко

  • Хокей: Дзмітрій Баскау

  • Самбо: Юрій Рибак

  • Художня гімнастика: Аліна Кабаєва

  • Легка атлетика: Юрій Маїсевіч

  • Дзюдо: Руслан Шарапау

  • Гандбол: Владімір Конопльов

  • Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 