Мінспорту склало список спортсменів з рф та Білорусі, які підтримують війну в Україні

Міністерство молоді та спорту опублікувало список спортсменів з росії та Білорусі, які підтримують війну рф проти України.
Зараз до списку потрапили 23 спортсмени. Поки невідомо, чи це повна версія, або ж він буде доповнюватися.
Зокрема, у середині квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти росіян, серед яких були 77 представників спорту. Однак з них лише частина потрапила до списку Мінмолодіспорту.
Список спорстменів з росії та Білорусі, які підтримують війну
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Футбол: Роман Широков, Владзімір Баженов
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Шахи: Сергєй Карякін, Сергєй Шипов
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Лижні види спорту: Алєксандр Лєгков, Алєксандр Большунов, Аляксандр Дараковіч, Єгор Сорін
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Спортивна гімнастика: Ілля Куляк
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Фігурне катання: Євгеній Плющенко
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Бокс: Ніколай Валуєв
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ММА: Алєксандр Шлєменко
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Плавання: Євгеній Рилов
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Велоспорт: Наталія Цилінская
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Баскетбол: Максім Риженков
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Сучасне п’ятиборство: Міхаїл Прокопенко
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Хокей: Дзмітрій Баскау
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Самбо: Юрій Рибак
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Художня гімнастика: Аліна Кабаєва
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Легка атлетика: Юрій Маїсевіч
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Дзюдо: Руслан Шарапау
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Гандбол: Владімір Конопльов
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Пляжний футбол: Міхаїл Ботнікау
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