Депутати хочуть ввести накопичувальну пенсійну систему: як вона працюватиме

17 квітня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9212 про перехід на накопичувальну пенсійну систему. Ініціаторами документу виступила група з 50 депутатів на чолі з керівником парламентської фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

У пояснювальній записці йдеться про обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Згідно з проєктом, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2% у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету надходитиме співфінансуванння на паритетних засадах.

При цьому розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включається до складу ЄСВ.

За бажання працівника, розмір його самостійних внесків можна збільшити. Держава фінансуватиме такі внески в межах 3% від розміру середньої зарплати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

До 2025 року накопичувальні гроші акумулюватимуться у Пенсійному фонді, а з 2026 року людина зможе самостійно обирати, де накопичувати гроші — у державному чи недержавному ПФ.

У випадку смерті право власності на пенсійні заощадження переходить до спадкоємців.

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система, за якої роботодавці платять внески за працівника до Пенсійного фонду України (ПФУ). Ці кошти йдуть на виплати пенсій нинішнім пенсіонерам.

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