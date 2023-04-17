Черговий наступ росіян провалився 31 березня — Буданов

31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу.

Про це в інтерв’ю NV розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п’ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде. Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання — це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення», — розповів Буданов.

За його словами, лінія фронту «стоїть» усюди за винятком Бахмуту та Авдіївки, які ворог намагається оточити. Він додав, що Бахмут росіяни намагаються захопити вже майже рік.

Буданов також зазначив, що цього та наступного року, ймовірно, відбуватиметься процес завершення війни.

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