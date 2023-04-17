18 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 квітня
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день пам’яток і визначних місць. В Україні його святкують як День пам’яток історії та культури.
В Зімбабве — День незалежності.
В Японії — День винахідника.
У Польщі — День коматозних пацієнтів.
Бразилія відзначає День друзів
В Ірані сьогодні — День армії.
Яке релігійне свято 17 квітня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Агафопода-диякона, Феодула-читця і інших з ними.
Старець Агафопод та юнак Феодул служили у храмі у місті Солунь (нині — Салоніки) при імператорах Діоклетіані та Макси. Вони постраждали під час гоніння на християн, що почалося у 303 році. За наказом правителя міста Агафопода і Феодула піддали тортурам і кинули в море з камінням на шиї.
День ангела 18 квітня
Іменини в цей день святкують Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Семен.
Які історичні події стались 18 квітня
1506 — почалось будівництва собору святого Петра в Римі.
1521 — Мартін Лютер постав перед судом Вормського Рейхстагу.
1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.
1846 — американець Роял Гаус запатентував телеграфний апарат.
1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало значних пошкоджень через землетрус. Зруйновано 28 тис. будівель, загинуло 700 осіб.
1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк.
1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.
1934 — у містечку Форт-Ворт (Техас, США) відкрили першу автоматичну пральню.
1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.
1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності, проголошена Республіка Ірландія.
1961 — у Києві відбулася демонстрація вірян проти закриття Андріївської церкви.
1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.
1980 —Велика Британія визнала незалежність Зімбабве.
1995 — Київська міська рада ухвалила рішення про повернення давнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.
2018 — король Свазіленду Мсваті III оголосив про те, що країна змінить назву на Есватині.
Хто народився 18 квітня
1480 — Лукреція Борджіа, герцогиня Феррари, покровителька поетів і вчених.
1819 — Франц фон Зуппе, австрійський композитор і диригент.
1838 — Поль Буабодран, французький хімік.
1927 — Тадеуш Мазовецький, польський політик, публіцист, активіст «Солідарності».
1947 — Джеймс Вудс, американський актор.
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