18 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 квітня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день пам’яток і визначних місць. В Україні його святкують як День пам’яток історії та культури.

В Зімбабве — День незалежності.

В Японії — День винахідника.

У Польщі — День коматозних пацієнтів.

Бразилія відзначає День друзів

В Ірані сьогодні — День армії.

Яке релігійне свято 17 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Агафопода-диякона, Феодула-читця і інших з ними.

Старець Агафопод та юнак Феодул служили у храмі у місті Солунь (нині — Салоніки) при імператорах Діоклетіані та Макси. Вони постраждали під час гоніння на християн, що почалося у 303 році. За наказом правителя міста Агафопода і Феодула піддали тортурам і кинули в море з камінням на шиї.

День ангела 18 квітня

Іменини в цей день святкують Феодора, Агафія, Феона, Марко, Платон, Юрій, Георгій, Семен.

Які історичні події стались 18 квітня

1506 — почалось будівництва собору святого Петра в Римі.

1521 — Мартін Лютер постав перед судом Вормського Рейхстагу.

1648 — Богдан Хмельницький прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського повстання.

1846 — американець Роял Гаус запатентував телеграфний апарат.

1906 — американське місто Сан-Франциско зазнало значних пошкоджень через землетрус. Зруйновано 28 тис. будівель, загинуло 700 осіб.

1909 — Ватикан канонізував Жанну д’Арк.

1921 — перша пошукова нафтова свердловина фірми на Дашавському газовому родовищі дала газ з глибини 395 м. Цей день вважається днем народження газової промисловості України.

1934 — у містечку Форт-Ворт (Техас, США) відкрили першу автоматичну пральню.

1942 — американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії.

1949 — Ірландія вийшла з Британської Співдружності, проголошена Республіка Ірландія.

1961 — у Києві відбулася демонстрація вірян проти закриття Андріївської церкви.

1956 — американська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за князя Монако Реньє III.

1980 —Велика Британія визнала незалежність Зімбабве.

1995 — Київська міська рада ухвалила рішення про повернення давнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла.

2018 — король Свазіленду Мсваті III оголосив про те, що країна змінить назву на Есватині.

Хто народився 18 квітня

1480 — Лукреція Борджіа, герцогиня Феррари, покровителька поетів і вчених.

1819 — Франц фон Зуппе, австрійський композитор і диригент.

1838 — Поль Буабодран, французький хімік.

1927 — Тадеуш Мазовецький, польський політик, публіцист, активіст «Солідарності».

1947 — Джеймс Вудс, американський актор.

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