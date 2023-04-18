Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 18 квітня. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії.

На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Мерлін».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

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