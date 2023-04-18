Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни в Україні — Білий дім

У Білому домі різко розкритикували останні заяви президента Бразилії Луїса Лулу да Сілву щодо війни в Україні.

Зокрема, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу заявив, що Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни росії проти України, пише AP.

«Бразилія по суті та риторично підійшла до цього питання, припустивши, що Сполучені Штати та Європа якимось чином не зацікавлені в мирі або що ми розділяємо відповідальність за війну. У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти», — сказав він.

Кірбі додав, що адміністрація Байдена сподівалася, що бразильські посадовці закличуть росіян «припинити бомбардування українських міст, лікарень і шкіл, припинити воєнні злочини і звірства та вивести російські війська з України».

При цьому речник Білого дому висловив розчарування, що бразильські високопосадовці досі не провели навіть телефонної розмови з керівництвом України, але натомість регулярно організовують зустрічі з російськими політиками.

Нагадаємо, на початку квітня Лула да Сілва запропонував Україні поступитися окупованим Кримом, щоби припинити війну. Під час візиту до Пекіна 15 квітня він заявив, що США повинні припинити «стимулювати» продовження бойових дій і почати обговорення миру. Наступного дня вже в Абу-Дабі президент Бразилії стверджував, що війну вирішили почати дві країни — росія та Україна, та запроконував «політичну G20» серед країн, не залучених у російсько-українську війну, аби спробувати покласти край конфлікту.

17 квітня до Бразилії з офіційним візитом прибув голова МЗС рф сергій лавров, який подякував керівництву країни за її позицію.

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