Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили близько 470 окупантів та 6 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 18 квітня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,

танки — 3661 (+1),

бойові броньовані машини — 7098 (+11),

артилерійські системи — 2810 (+6),

РСЗВ — 538 (+0),

засоби ППО — 285 (+0),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 293 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4),

спеціальна техніка — 330 (+2).

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