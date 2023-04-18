Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 квітня

18.04.2023

Сили оборони за минулу добу знищили близько 470 окупантів та 6 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 18 квітня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танки — 3661 (+1),
  • бойові броньовані машини — 7098 (+11),
  • артилерійські системи — 2810 (+6),
  • РСЗВ — 538 (+0),
  • засоби ППО — 285 (+0),
  • літаки — 308 (+0),
  • гелікоптери — 293 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4),
  • спеціальна техніка — 330 (+2).

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