Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 квітня

Сили оборони за минулу добу знищили близько 470 окупантів та 6 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 18 квітня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
- танки — 3661 (+1),
- бойові броньовані машини — 7098 (+11),
- артилерійські системи — 2810 (+6),
- РСЗВ — 538 (+0),
- засоби ППО — 285 (+0),
- літаки — 308 (+0),
- гелікоптери — 293 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2353 (+6),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5676 (+4),
- спеціальна техніка — 330 (+2).
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