Путін відвідав штаби окупаційних військ в Україні

Президент рф володимир путін відвідав штаби російських окупаційних військ в Україні. Про це пишуть кремлівські ЗМІ.

Зазначається, що спочатку він приїхав до штабу угрупування «Дніпро» на Херсонському напрямку. Де саме була зустріч не повідомляється, проте на опублікованих пропагандистами кадрах видно, як кортеж нібито з путіним в’їжджає до окупованого Генічеська.

Путін зустрівся з командувачем угрупування генерал-полковником Олегом Макаревичем та командувачем ВДВ рф Михайлом Теплинським. Зокрема, похвалив останнього за «докладну доповідь, яку високо оцінили у міноборони та генштабі».

Потім путін нібито відвідав штаб угрупування «Схід» на Луганщині, де прийняв доповідь генерал-полковнила Олександра Лапіна.

Нагадаємо, Лапін командував російськими військами на Харківщині під час вдалого українського контрнаступу. Після цього його звинуватили у поразці власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров. У результаті наприкінці жовтня Лапіна «відправили у відпустку». Проте вже у січні його призначили начальником Генштабу Сухопутних військ рф.

На початку січня «у відпустку» відправили і генерала Михайла Теплинського, якого до цього вихваляв Пригожин. Російські воєнкори-пропагандисти писали, що приводом для його усунення з фронту став конфлікт командувача ВДВ з начальним Генштабу рф Валерієм Герасимовим.

Проте згодом з’явилася інформація, що Лапін і Теплинський наприкінці березня повернулися для командування окупаційними військами в Україні.

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