Перші висновки перевірки щодо витоку даних підготують за 45 днів — Пентагон

У Пентагоні досі намагаються встановити масштаби витоку секретних даних, а перші результати перевірки з цього приводу очікують протягом 45 днів.

Про це на брифінгу повідомила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, у Пентагоні «продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо помʼякшення наслідків».

Міністр оборони США Ллойд Остін доручив провести перевірку безпеки та процедур під час роботи з секретними документами. Перші висновки та рекомендації він отримає протягом 45 днів.

Нагадаємо, винуватцем витоку секретних документів став 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра.

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