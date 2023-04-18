Прикордонники розповіли про нову тактику «вагнерівців» у Бахмуті (відео)

Державна прикордонна служба показала відео про бої у центральній частині Бахмута, під час яких відстань між українськими та російськими військами може складали лише кілька метрів.

«Бої в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що не бачать жодних ознак «снарядного голоду», про який раніше заявляли в ПВК «Вагнер». Натомість, відзначають зміни у тактиці та особовому складі ворога.

Росіяни намагаються оточити будівлі з українськими військовими з усіх боків. За словами одного із оборонців міста, здебільшого спочатку заходить група з пʼяти-десяти окупантів. Вони мають розвідати ситуацію та відкривають хаотичний вогонь, щоб викликати вогонь українців у відповідь.

Потім окупанти починають штурм групами до 20 осіб. Вони намагаються обходити позицію українців з флангів та замикати в коло. При цьому стріляють росіяни з глушниками, щоб не можна було почути пострілу.

За словами прикордонників, «вагнерівці» залучають до боїв вже не лише «зеків», але й добре навчених найманців.

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