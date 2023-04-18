Росіяни уночі атакували Слов’янськ «шахедами» та ракетами з «С-300» (фото)

У ніч на 18 квітня росія завдала удару по Слов’янську ракетами із ЗРК «С-300» та дронами камікадзе типу Shahed.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

За його словами, обстріл тривав дві години. Зафіксовані два влучання: на вул. Вчительській та на бул. Пушкіна.

У результаті постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронне підприємство «Титан», медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки.

На щастя обійшлося без жертв.

Водночас на Луганщині загинули троє цивільних та ще один отримав поранення внаслідок бомбардування села Новоєгорівка. Ворожий снаряд поцілив у їх приватний будинок.

Загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли 108 населених пунктів на території 8 областей. За попередніми даними, загинули три особи, ще 20 — поранені.

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